В Красноярском крае на два месяца арестовали студента, планировавшего нападение на однокурсников

В Краснотуранске (Красноярский край) студента Южного аграрного техникума арестовали на два месяца. СКР подозревает, что молодой человек готовил убийство однокурсников, передает ТАСС.

О том, что в правоохранители Красноярского края предотвратили нападение на техникум, сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Студента задержали правоохранительные органы. У молодого человека изъяли патроны к самодельному аэрозольному пусковому устройству и нож. В учебном заведении ранее произошел конфликт, после чего юноша задумал отомстить троим обидчикам.