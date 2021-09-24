В Магнитогорске экс-сотрудника ГИБДД будут судить за подделку документов

В Магнитогорске бывшего сотрудника ГИБДД будут судить за подделку документов с целью продажи автомобиля, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствие считает, что обвиняемый купил автомобиль Honda Odyssey, ввезенный на территорию России как "запасные части, бывшие в эксплуатации" и не поставленный в установленном порядке на регистрационный учет.

Используя свои полномочия, обвиняемый установил собственника аналогичного автомобиля, используя данные которого незаконно приобрел поддельные свидетельство о регистрации транспортного средства и дубликаты государственных регистрационных знаков на его имя.

Он разместил объявление о продаже автомобиля и нашел покупателя. Однако не смог его продать, поскольку был остановлен инспектором ГИБДД, который выявил признаки подделки свидетельства о регистрации транспортного средства и доставил обвиняемого в отдел полиции.