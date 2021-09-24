Средний Урал получил инфраструктурный кредит на 12 миллиардов

Правительственная комиссия по региональному развитию в РФ одобрила заявку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на получение инфраструктурного бюджетного кредита почти на 12 млрд рублей. Вся сумма пойдет на реализацию крупнейших инфраструктурных проектов, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики.

"Общая сумма заявки – 11 миллиардов 918 миллионов рублей. В нее вошли пять проектов – планировочных районов города Екатеринбурга, которые дадут максимальный эффект для ввода жилья и развития региона. Площадь жилой застройки всех пяти районов составит почти 6,8 миллионов квадратных метров — к 2037 году", - рассказал губернатор.

В пяти районах запланирована работа над 10 объектами. Так, в Солнечном появится "губернаторский лицей" на 1,2 тыс. мест, а также завершится реконструкция улицы Лучистой, включая и строительство трамвайной ветки, которая пройдет по этой и Новосибирской улицам. Строительство района Новокольцовский также вошло в список реализуемых проектов и стартует уже этой осенью. Благодаря кредиту будет возможно начать и строительство улично-дорожной сети нового микрорайона – улицы Новокольцовская и Александровского бульвара.

Академический тоже не останется в стороне - планируется строительство взрослой поликлиники и улицы Хрустальногорской, а в микрорайоне Юг-Центра - участков улиц Айвазовского и Циолковского. Стартует и подготовка территории под район ВИЗ Правобережный, в рамках которой начнется строительство почти четырех километров коллектора хозяйственно-бытовой канализации.

Всего на предыдущих заседаниях комиссии были одобрены заявки 13 субъектов на общую сумму в 97,3 млрд рублей. Сегодня также были утверждены еще 10.

"Мы сегодня одобрили заявки на бюджетные кредиты в сумме свыше 55 миллиардов рублей для развития инфраструктуры в десяти регионах. Направления этого развития самые разные, и здесь не нужно бояться ставить амбициозные цели. Могу сказать, что программа "Инфраструктурное меню" уже заработала во многих регионах России. Запущены механизмы стимулирования новых проектов развития социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры, что даст положительный результат в целом в сфере жилищного строительства и создания комфортной городской среды", - подвел итог Марат Хуснуллин.

Напомним, что инфраструктурный кредит предоставляется по ставке 3% годовых на срок не менее 15 лет, что достаточно дешево. Благодаря ему регионы могут строить объекты образования, медицины, коммунального хозяйства и дороги. Правительство Среднего Урала считает, что экономический эффект от реализации проекта полностью покроет стоимость кредита. Развитие микрорайонов не только увеличит рост поступления налогов, но и создаст 60 тыс. новых рабочих мест. Ожидается, что в регионы поступит более 44 млрд рублей.