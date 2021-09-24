24 Сентября 2021
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Спорт В России
олег знарок, тренер сборной россии по хоккею (2014) | Фото: fhr.ru

Российская сборная по хоккею выступит на Олимпиаде в Пекине под руководством Олега Знарка

Федерация хоккея России подписала годовой контракт с Олегом Знарком, который станет главным тренером сборной страны по хоккею. В частности, под его руководством национальная команда будет выступать на Олимпиаде в Пекине, передает РИА Новости со ссылкой на главу ФХР Владистава Третьяка.

По словам Третьяка, Знарок "пользуется уважением и авторитетом у игроков" и может сплотить команду. В тренерский штаб войдут Алексей Жамнов и Сергей Зубов.

Олег Знарок уже работал во главе национальной команды в период с 2014 по 2018 год. Под его управлением команда выиграла чемпионат мира (2014), а также становилась серебряным (2015) и бронзовым (2016 и 2017) призером турнира. Помимо этого команда впервые в современной истории выиграла Олимпийский турнир в 2018 году. При этом Олимпиада 2018 года проходила без участия игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

После ухода из сборной Знарок в период с 2019 по 2021 год работал в "Спартаке", - добавляет РБК.

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Российская сборная по хоккею выступит на Олимпиаде в Пекине под руководством Олега Знарка

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Теги: олег знарок, сборная россии, хоккей



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