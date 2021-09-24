В Тюменской области скорректировано проведение экскурсий и личных приёмов

В Тюменской области скорректированы различные "коронавирусные" ограничения, сообщили Накануне.RU в оперштабе.

В рамках ограничений допускается проведение экскурсий для организованных групп (классов) обучающихся (воспитанников, студентов) образовательных организаций и организованных туристических групп без пересечения групповых экскурсий в одном зале.

Общее количество участников физкультурных и спортивных мероприятий ограничиваются пятью сотнями. По данным департамента физической культуры и спорта региона, с 27 сентября решение о проведении массовых мероприятий с большим количеством участников будет согласовываться с областным управлением Роспотребнадзора. На территории области сохраняется масочный режим.

Кроме того, в регионе до 24 октября остановлен личный прием граждан и представителей организаций в исполнительных органах государственной власти Тюменской области. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Моор.