КПРФ проведет в Екатеринбурге пикет против фальсификации выборов в Госдуму

Свердловское отделение КПРФ объявило о проведении массового пикета против фальсификации выборов, электронного и трехдневного голосования. Пикет пройдет в рамках Всероссийской акции протеста КПРФ. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе фракции, массовое мероприятие согласовано.

"Прошедшие выборы в Госдуму продемонстрировали небывалую по масштабам и степени наглости череду нарушений. К стандартным манипуляциям со вбросами бюллетеней и надомниками, добавилось электронное и трехдневное голосование. В результате власть поменяла местами победителей и проигравших. КПРФ решительно против воровства голосов граждан! Долой электронное и трехдневное голосование! Необходимо защитить право людей самим выбирать законодательную власть!" - сообщают в пресс-службе.

Пикет состоится в эту субботу у Аллеи Дворца Спорта со стороны ул. 8 Марта в 14.00.

Напомним, сегодня депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов сообщил, что Роскомнадзор пригрозил блокировкой официального сайта партии из-за анонсов акций в Москве. Ранее коммунисты анонсировали "народные сходы" в нескольких крупных городах страны. Они требуют отмены результатов голосования на выборах в Госдуму и отмены дистанционного электронного голосования.