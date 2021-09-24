Челябинский облсуд рассмотрит апелляцию на приговор депутата Алеси Субботиной

Челябинский областной суд рассмотрит апелляцию на приговор депутата райсовета Калининского района Алеси Субботиной, осужденной за мошенничество. Заседание по делу назначено на 18 октября. Информация опубликована на сайте суда, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в июле Калининский районный суд Челябинска приговорил Алесю Субботину к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, несколько лет назад, когда Субботина работала риелтором, она незаконно завладела квартирой и долей в еще одной квартире - общий ущерб составил 2,5 млн руб.

Субботина вину не признала. Гособвинение просило для депутата 4 года в колонии общего режима. Субботина связывала "жесткую позицию прокуратуры по ее делу", с тем, что она "неугодный депутат".