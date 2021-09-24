Путин на самоизоляции ведет обычную жизнь - Кремль

Владимир Путин уже полторы недели находится на самоизоляции. По этой причине, в частности, он пропустил посещение избирательного участка на выборах в Госдуму, впервые проголосовав дистанционно.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, у президента России на самоизоляции жизнь обычная, никаких поводов менять ее нет. Так, президент продолжает ходить в бассейн и заниматься спортом. По словам Пескова, "самоизоляция - это такое условное ограничение".

"Все равно президент находится всегда вместе с необходимыми средствами связи, вместе с документооборотом ежедневным, ежечасным, вместе с закрытыми линиями связи, вместе с докладами, которые ему поступают ежечасно или ежеминутно по этим линиям связи", - цитирует Пескова РИА Новости.

"В постоянном контакте с членами правительства, с председателем правительства, с руководством администрации. Это обычный, временами почти круглосуточный процесс работы. И конечно же, в обеспечении жизнедеятельности главы государства и с точки зрения безопасности, и с точки зрения обеспечения его всеми каналами получения информации принимает участие достаточно большое, но в настоящее время ограниченное количество людей", - добавил пресс-секретарь президента.

Напомним, 14 сентября президент объявил, что в его окружении несколько человек заразились коронавирусом, вовремя не поставив прививки. Сам он не заболел, но решил на всякий случай уйти на самоизоляцию. Сколько продлится изоляция президента – никто не знает. В субботу и понедельник у него запланированы встречи с новыми депутатами Госдумы, но они, вероятно, пройдут в режиме видеосвязи.