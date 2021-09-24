Озвучена дата первого заседания нового заксобрания Пермского края

В заксобрании Пермского края назвали дату первого заседания парламента нового созыва, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Создан оргкомитет, который займётся организацией первого заседания. В него вошли Александр Бойченко ("Единая Россия"), Вячеслав Григорьев ("Единая Россия"), Сергей Ветошкин ("Единая Россия"), Александр Буторин ("Единая Россия"), Ксения Айтакова ("КПРФ"), Олег Постников ("ЛДПР"), Вероника Куликова ("Справедливая Россия – патриоты – за правду") и Денис Шитов ("Новые люди"). Согласно регламенту, в состав оргкомитета также вошел спикер предыдущего созыва краевого парламента Валерий Сухих.

Члены оргкомитета сформировали проект повестки первого пленарного заседания нового заксобрания и определили дату его проведения. Оно состоится 30 сентября. Депутатам предстоит выбрать спикера нового состава краевого парламента, а также представителя заксобрания в Совете Федерации.