Реконструкцией Литквартала в Екатеринбурге займется сразу две команды, представивших свои проекты

Мнения жюри и горожан касательно проектов реконструкции Литературного квартала в Екатеринбурге разделились между бюро "Гордеев и Демидов" и Бюро S&P "Ландшафтная архитектура". В связи с этим было принято решение объединить обе команды для создания единого проекта, который смог бы удовлетворить каждого.

"Гордеев и Демидов" выбрали жюри, вторых жителей Екатеринбурга. Для каждого из нас Литературный квартал это знаковый объект. До 2023 года, до нашего большого юбилея проект реконструкции должен быть реализован", - заявил глава города Алексей Орлов в своем Instagram.

Напомним, что в отличие от горожан, общественников не сильно порадовал концепт Бюро S&P "Ландшафтная архитектура", которые предлагал оборудовать некоторые зоны в стилистике "Вишневого сада" и "Конька-Горбунка". По их словам, на Урале также достаточно знаменитых писателей и поэтов, чьими работами можно было вдохновляться.