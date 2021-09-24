24 Сентября 2021
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Общество В России
Персонаж проекта BARAKuda Виталий Наливкин. (2020) | Фото:instagram.com/vitali_nalivkin

Между политической сатирой и оскорблением представителей власти очень тонкая грань - Песков

В Кремле прокомментировали ситуацию, когда авторов и актеров пародийных и сатирических роликов арестовывают. Напомним, накануне стало известно об аресте на 10 суток за незаконное ношение формы сотрудника полиции актрисы, сыгравшей в пародийном интернет-шоу BARAKuda Виталия Наливкина (персонаж тоже выдуманный).
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Отвечая на вопрос журналистов о пародийных роликах в соцсетях, авторы которых используют атрибуты государственной власти и силовых структур, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что если это остается политической сатирой и не переходит грань, не входит в сферу оскорблений представителей власти и политических сил, их унижения, то в законе нет никаких положений, которые вменяли бы какую-либо ответственность за это.

"Мы знаем, что в законе есть положения, в которых вменяется ответственность за как раз переход этой грани. Понятно, что она очень тонкая, но здесь нужно рассматривать в каждом отдельном случае", - сказал официальный представитель Кремля.

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Между политической сатирой и оскорблением представителей власти очень тонкая грань - Песков

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Теги: дмитрий песков, пародия, сатира, оскорбление власти



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