Между политической сатирой и оскорблением представителей власти очень тонкая грань - Песков

В Кремле прокомментировали ситуацию, когда авторов и актеров пародийных и сатирических роликов арестовывают. Напомним, накануне стало известно об аресте на 10 суток за незаконное ношение формы сотрудника полиции актрисы, сыгравшей в пародийном интернет-шоу BARAKuda Виталия Наливкина (персонаж тоже выдуманный).

Отвечая на вопрос журналистов о пародийных роликах в соцсетях, авторы которых используют атрибуты государственной власти и силовых структур, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что если это остается политической сатирой и не переходит грань, не входит в сферу оскорблений представителей власти и политических сил, их унижения, то в законе нет никаких положений, которые вменяли бы какую-либо ответственность за это.

"Мы знаем, что в законе есть положения, в которых вменяется ответственность за как раз переход этой грани. Понятно, что она очень тонкая, но здесь нужно рассматривать в каждом отдельном случае", - сказал официальный представитель Кремля.