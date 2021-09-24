Регионы не просто просят – они требуют, чтобы у них вводили электронные выборы, - ОП РФ

В Общественной палате России заявили, что регионы буквально требуют ввести у них дистанционное электронное голосование (ДЭГ), которое на минувших выборах в Госдуму применялось в семи российских субъектах. Об этом на заседании ЦИК заявил руководитель рабочей группы ОП РФ по контролю за дистанционным электронным голосованием Александр Малькевич.

"Регионы не просто просят – они требуют, чтобы у них вводили электронные выборы. Мы обязаны за два года обкатать это к президентским выборам", - заявил Малькевич. Источник данных о массовости такого запроса среди населения он не указал.

Зато он активно ругал тех, кто сопротивляется онлайн-голосованию. "В распространении фейков, ахинеи участвуют некоторые политики. Стоит подтянуть скорость реагирования на такие информационные угрозы. Политикам, которые неуважительно относятся к ДЭК, нужно учиться коммуницировать с цифровым избирателем. Они практически оскорбляли людей современных, цифровых. И потом обижаются. Нужно эту новую реальность понимать, адаптироваться, должны появляться кандидаты, которые умеют подстраиваться под эту цифровую реальность. Проигравшие есть всегда, они должны с честью принимать результаты, вызванные их недоработками, и прекратить ругать электронное голосование", - полагает Малькевич.