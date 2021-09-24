В ЗакСО появится депгруппа "Екатеринбург" для оперативного решения актуальных проблем города

В законодательном собрании Свердловской области появится депутатская группа под рабочим названием "Екатеринбург", которая будет оперативно реагировать на обращения и в ускоренные сроки решать актуальные проблемы горожан. Инициативу новому составу регионального парламента предложил глава города Алексей Орлов.

"Наши народные избранники будут действовать как одна команда, главная задача которой - повышение уровня и качества жизни каждого жителя Екатеринбурга. Вопросы столицы Урала будут решаться быстрее и эффективнее. В том числе мы сможем оперативнее внести поправки в региональное законодательство, касающиеся деятельности квартальных инспекторов. Ранее я рассказывал о том, как нужно и важно это сделать для повышения качества работы по благоустройству Екатеринбурга", - рассказал градоначальник в своем Instagram.

Напомним, что по словам мэра, в ближайшее время квартальные инспекторы Екатеринбурга могут на законодательном уровне получить реальные рычаги воздействия на нарушителей порядка и чистоты города. Институт квартальных начали внедрять в Екатеринбурге еще в 2013 году, однако большому количеству граждан они до сих пор неизвестны. Сейчас, по словам мэра, администрация восполняет этот информационный пробел. Так, фото и контакты каждого инспектора можно найти на официальном сайте города, а в дальнейшем также на информационных стендах ТСЖ и УК. Обратиться за фиксацией нарушений, которые впоследствии направят в полицию, жители города могут уже сейчас.