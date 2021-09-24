Объявлены окончательные результаты выборов в Госдуму. Распределение мандатов

Центральная избирательная комиссия России сегодня подвела окончательные итоги выборов в Госдуму. Итоговый протокол был подписан на заседании ЦИК. Выборы признаны состоявшимися и действительными.

Итак, "Единая Россия" получает 324 мандата из 450. Остальные мандаты распределись следующим образом: КПРФ – 57, "Справедливая Россия – За правду" – 27, ЛДПР – 21, "Новые люди" – 13, "Гражданская платформа" – 1, "Родина" – 1, "Партия роста" – 1, самовыдвиженцы – 5.

С докладом выступила председатель ЦИКа Элла Памфилова. Вот некоторые тезисы, которые она озвучила:

- Трехдневное голосование в условиях пандемии себя оправдало.

- Очень хороший результат и политический расклад, если мы посмотрим на выборы в региональных заксобраниях. Выборы были в 39 регионах, во всех прошли депутаты от "ЕР" и СРЗП, КПРФ – в 38 регионах.

- Выявлено 122 судимых депутатов. В связи с сокрытием таких фактов было исключено 24 кандидата, всего было исключено 34 судимых кандидата. 74 кандидата исключены из-за наличия сокрытых иностранных активов (16 – по решению ВС). Недостоверные сведения о доходах указали 3,5 тыс. кандидатов.

- Перед выборами был доклад о 9 млн человек, лишенных, якобы, пассивного избирательного права из-за причастности к деятельности экстремистских организаций. Заявлялось, что 6 млн из них имеют иностранное гражданство и иностранный ВНЖ. На самом деле граждан с такими документами к моменту объявления выборной кампании насчитывалось не более 550 тыс.

- 491 тыс. наблюдателей и членов избиркомов от партий с правом совещательного голоса.

- Иноагенты не были абсолютно поражены в правах и вели, как могли, свою контрагитацию.

- 109,2 млн избирателей. приняли участие 56,4 млн или 51,72%.

- В комиссиях нет чиновников – менее 6%. Комиссии – это вы, какое общество – такие и комиссии.

- В ЦИК не поступило ни одной жалобы на действия нижестоящих комиссий. Включаешь какое-нибудь СМИ, "Дождь" какой-нибудь, и слышишь с утра до вечера, что многочисленные жалобы. Где, коллеги, где?! Конечно, жалобы поступают, но таких, которые требуют коллегиального изучения, нет.

- 40,6 тыс. избирательных бюллетеней признано недействительными.