24 Сентября 2021
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Политика В России
Алексей Венедиктов на ПМЭФ 2021 (2021) | Фото: forumspb.com

Венедиктов назвал "электронной сегрегацией" сопротивление онлайн-голосованию

Глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов считает, что люди, агитирующие против онлайн-голосования, занимаются "электронной сегрегацией".

На заседании ЦИК он рассказал, что накануне была создана группа общественного аудита, в которую вошли и многочисленные критики дистанционного электронного голосования (ДЭГ), например, приходил первый зам Геннадия Зюганова в КПРФ Юрий Афонин.

"Мы пригласили техспециалистов, которые критиковали ДЭГ, скептиков. Техническая группа готовит доклад, он будет в понедельник. Предварительно техгруппа не обнаружила следов взломов за все три дня. Следов вбросов тоже не обнаружено. Правильность расшифровки голосов за три подтверждается, об этом мне сообщил правозащитник Григорий Мельконьянц (глава общественного движения "Голос", признанного Минюстом НКО-иноагентом), возглавивший группу общественного аудита", - рассказал Венедиктов.

ДЭГ в Москве на выборах в Госдуму 2021.(2021)|Фото: ЦИК РФ

"Меня изумляет позиция КПРФ, которая благодаря ДЭГ на треть увеличила свои голоса в Москве, благодаря этому они получили два дополнительных мандата, прошу им насильно эти мандаты всучить, хотя по их логике – они должны от них отказаться", - добавил журналист.

Он отметил, что "ДЭГ дало возможность голосовать молодым": "Пришла молодежь. Нас критиковали за историю "Миллион призов" – 18-летний молодой человек, голосующий в первый раз, получил квартиру".

"2 млн москвичей голосовало электронно. И когда предлагают это отменить – мы что, возвращаемся в Америку XIX века, когда беленьким можно голосовать, а черненьким нельзя? Что за электронная сегрегация? – возмутился Венедиктов. - И, наконец, затягивание публикации данных. Результаты по выборам в Госдуму мы дали в 2 часа ночи, никаких 12 часов задержки нет. А дальше наступило время оформления протоколов, это было долго, это правда. Но данные были опубликованы в присутствии огромного числа журналистов в 2 часа ночи".

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Венедиктов назвал "электронной сегрегацией" сопротивление онлайн-голосованию

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Теги: алексей венедиктов, выборы в госдуму, дистанционное голосование



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