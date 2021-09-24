24 Сентября 2021
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Общество Свердловская область
Игорь Плаксин (2017) | Фото: ЕГД

Застройщик "Первого Николаевского" получил 6 лет колонии за хищение 2,5 миллиардов рублей у дольщиков

Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил бывшего депутата местной гордумы и нынешнего главу некоммерческого партнерства "Уралэнергостройкомплекс" (НП УЭСК) Игоря Плаксина к 6 годам лишения свободы. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, что Плаксин не выполнил свои обязательства как застройщика ЖК "Новый Уктус" и ЖК "Первый Николаевский" и "с целью личного обогащения" похитил у 974 дольщиков 2,5 млрд руб. Позже люди все же получили свои квартиры, но только после назначения другого застройщика и вмешательства правоохранительных органов.

За совершенные преступления гособвинение настаивало на 7 годах условного срока, однако суд принял иное решение и отправил застройщика в колонию общего режима.

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Застройщик "Первого Николаевского" получил 6 лет колонии за хищение 2,5 миллиардов рублей у дольщиков

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Теги: Игорь Плаксин, дольщики, хищение, суд, мошенничество



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