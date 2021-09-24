24 Сентября 2021
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Происшествия В России
ФСБ (2020) | Фото: Накануне.RU

Гражданин Узбекистана, участвовавший в операции по заданию Украины, задержан на границе РФ

ФСБ по Брянской области задержала на границе России гражданина Узбекистана, который действовал в спецмероприятии по заданию украинских силовиков.

Узбек 1981 года рождения был задержан с признаками наркотического опьянении, передает РИА Новости.

Выяснилось, что мужчина с 2019 года сотрудничает с правоохранительными органами Украины.

При выполнении очередного задания под видом лица, желающего нелегально попасть в Россию, он связался с представителями криминальных кругов и за 27 тысяч гривен попросил оказать ему содействие в незаконном переходе на российскую территорию.

огласились провести его через границу за 27 тысяч гривен (74 тысячи рублей). Целью этого мероприятия было создать условия, в которых его пособников поймают.

Однако, со слов задержанного, что-то пошло не так и пособников не задержали. Ему пришлось пересечь границу, чтобы поддержать легенду.

В прошлом году сотрудниками ФСБ РФ в Барнауле был задержан военнослужащий Ракетных войск стратегического назначения, который передавал секретные данные разведке министерства обороны Украины. Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена".

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Гражданин Узбекистана, участвовавший в операции по заданию Украины, задержан на границе РФ

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Теги: граница рф, фсб, гражданин узбекистана, украина



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