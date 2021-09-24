24 Сентября 2021
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Коллаж, Госуслуги, кабина для голосования (2020) | Фото: Накануне.RU

Московская система онлайн-голосования больше не будет применяться на федеральных выборах - ЦИК

Хотя ЦИК удовлетворен тем, как прошло дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в Москве, столичная система не будет в дальнейшем применяться на федеральных выборах и распространяться на другие регионы, заявила сегодня на оглашении окончательных результатов госдумской кампании Элла Памфилова.

"ЦИК, скорее всего, не будет применять московскую платформу для онлайн-голосования в будущем", - заявила председатель Центризбиркома.

Она добавила, что в федеральной системе не будет применяться опция отложенного голосования (возможность переголосовать), которая применялась в Москве.

Подводя итоги ДЭГ, Памфилова заявила, что общественное сознание часто отстает от технического прогресса, отсюда и недоверие общества к онлайг-голосованию.

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Московская система онлайн-голосования больше не будет применяться на федеральных выборах - ЦИК

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Теги: цик, выборы в госдуму, итоги, дистанционное голосование



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