Московская система онлайн-голосования больше не будет применяться на федеральных выборах - ЦИК

Хотя ЦИК удовлетворен тем, как прошло дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в Москве, столичная система не будет в дальнейшем применяться на федеральных выборах и распространяться на другие регионы, заявила сегодня на оглашении окончательных результатов госдумской кампании Элла Памфилова.

"ЦИК, скорее всего, не будет применять московскую платформу для онлайн-голосования в будущем", - заявила председатель Центризбиркома.

Она добавила, что в федеральной системе не будет применяться опция отложенного голосования (возможность переголосовать), которая применялась в Москве.

Подводя итоги ДЭГ, Памфилова заявила, что общественное сознание часто отстает от технического прогресса, отсюда и недоверие общества к онлайг-голосованию.