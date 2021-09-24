Тобольский аэропорт "Ремезов" сегодня принял первый официальный рейс из Москвы

Тобольский аэропорт "Ремезов" сегодня принял первый официальный рейс из Москвы. Самолет Airbus A321 по взлетной полосе проехал через водяную арку, которую устроили тоболяки по традиции для приветствия первого самолета, сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе.

Участие во встрече лайнера приняли губернатор Тюменской области Александр Моор, член правления, генеральный директор "СИБУР" Михаил Карисалов.

Карисалов раскрыл стоимость инвестиций в строительство аэропорта. Объем вложений составил 19 млрд руб.

"Мы вложились в строительство не только финансово, но и креативно. Вместе с Росавиацией, правительством Тюменской области, жителями Тобольска у нас получилось настоящее соработничество. Надеюсь, оно будет продолжено, и ещё больше людей узнают и полюбят Тобольск", - сообщил он.

Губернатор Тюменской области Александр Моор, комментируя прилет первого самолета заявил, что этот день войдет в историю города, региона и страны.

"Аэропорт, построенный в кратчайшие сроки при содействии правительства Тюменской области и компании СИБУР, станет новым драйвером развития экономики и туризма. Уверен, это не последний наш совместный проект", - сообщил он.

Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько отметил, что воздушная гавань оснащена самым современным оборудованием, обеспечивающим безопасность полетов.

"В созвездии сибирских аэропортов появилась новая яркая звезда. Новый аэропорт - это новые возможности для развития", - прокомментировал он.

Первые регулярные рейсы новый аэропорт в Тобольске начнет обслуживать уже с 15 октября.

Напомним, что взлетно-посадочная полоса тобольского аэропорта была введена в эксплуатацию в марте текущего года и уже принимает среднемагистральные самолеты.

Привлечением авиакомпаний и развитием регулярного пассажирского авиасообщения из Тобольска в другие города России и крупнейшие международные пересадочные хабы будет руководить оператор УК "Аэропорты регионов". Управление аэропортом будет передано ему после сдачи в эксплуатацию.

Пропускная способность воздушной гавани составит до 380 человек в час.