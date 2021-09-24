Свердловские единороссы поблагодарили избирателей "за доверие" билбордами

Реготделение партии "Единая Россия" решило публично отблагодарить своих избирателей. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе партии, единороссы заказали 141 билборд с триколором и надписью "Спасибо вам за доверие", которые установили по всей Свердловской области.

"Мы благодарим граждан, которые поддержали нашу партию. "Единая Россия" получила большинство на выборах в Госдуму и в региональный парламент. При этом мы с уважением относимся к выбору всех избирателей", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, что "ЕР" в Свердловской области на выборах в Госдуму набрала всего 35%, а также не сумела набрать квалификационное большинство в свердловском заксобрании. При этом "единороссы" одержали победу в 23 мандатных округах из 25.

Ранее сообщалось, что лидер свердловских коммунистов Александр Ивачев победил на голосовании в заксобрание бизнесмена, основателя компании AVS Group Валерия Савельева.