Стрелок, напавший на пермский вуз, пришёл в себя и пожаловался на амнезию

Тимур Бекмансуров, которому вменили нападение на ПГНИУ, пришёл в себя, передаёт корреспондент Накануне.RU

"Пермский стрелок Тимур Бекмансуров пришёл в сознание, его состояние улучшилось. По нашей информации, он говорит, что ничего не помнит и у него амнезия", - размышляет telegram-канал "Mash".

Напомним, утром 20 сентября студент юридического факультета Тимур Бекмансуров, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. Шесть человек погибли, несколько пострадало. Стрелка "взяли", во время задержания он был ранен. СКР возбудил уголовное дело по факту убийства. Известно, что жертвам напавшего на вуз в Перми было от 18 до 66 лет. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил об отсутствии у Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) чёткого алгоритма действий в экстремальных ситуациях.