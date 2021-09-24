24 Сентября 2021
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Политика В России За рубежом
Спикер Госдумы Вячеслав Володин. (2020) | Фото: Дума ТВ

Володин призвал российскую делегацию не участвовать в заседании ПАСЕ

Cпикер Госдумы Вячеслав Володин назвал несправедливым ограничение прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

По его мнению, российским парламентариям правильно было бы не принимать участие в сессии. Россия соблюдает стандарты и платит за свое участие в ПАСЕ больше, чем другие, подчеркнул Володин.

Дискриминация в отношении российских парламентариев неприемлема, отметил спикер ГД в своем Telegram-канале.

Как сообщалось, российской делегации на Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) запретили свободное перемещение из-за того, что Евросоюз не признает российскую вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник V". Об этом сообщил член делегации Совфеда и заслуженный врач России Владимир Круглый.

Сенатор добавил, что турецкой делегации, которая также приехала из "красной зоны", но привита препаратом Pfizer, никаких ограничений не выдвинули.

Володин назвал непризнание российской вакцины от коронавируса зарубежными странами желанием "пролоббировать продукт крупных фармацевтических компаний — американских и европейских".

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Володин призвал российскую делегацию не участвовать в заседании ПАСЕ

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Теги: вячеслав володин, пасе, спутник v



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