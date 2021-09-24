24 Сентября 2021
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Общество В России
(2005) | Фото: medmedia.ru

Люди возмущены принудительной вакцинацией, - начальник ситуационного центра ЦОДД Москвы

Начальник ситуационного центра ЦОДД Москвы Александр Евсин резко раскритиковал слова президента Союза педиатров России Лейлы Намазовой-Барановой о том, что россияне не спешат вакцинироваться из-за заграничных козней.
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Она сказала, что "совершенно очевидно, что есть подпитка антивакцинального лобби и из-за рубежа", откуда, в частности, оплачивают недопустимые публикации. Ее муж Александр Баранов, который является главным педиатром Минздрава, тоже заявил, что "от добровольной вакцинопрофилактики надо отказываться" и вводить принудительную вакцинацию даже детей. Но этому мешает некое заграничное антивакцинальное лобби.

Евсин считает, что они решили "поиграть в контрразведку". И пишет, что весь "ковид-психоз", включая концепцию принудительной вакцинации, идеологию "новой нормальности", введение локдаунов, нарушение прав граждан пришел в Россию из-за рубежа.

"Никакого "антивакцинального" лобби в России не существует. Имеющееся возмущение людей связано с попытками принудительно (а следовательно, незаконно и аморально!) производить медицинские манипуляции над ними и их детьми. Следует отметить, что все методы, цели и даже стилистика скопированы с ряда иностранных государств, в том числе являющихся либо прямым геополитическими противниками России, либо имеющими конкурентные интересы с Россией", - уверен Евсин.

Он напоминает о позиции президента РФ о недопустимости принудительной вакцинации и считает, что ее сторонники работают на еще больший подрыв доверия к властям, то есть прямо или косвенно действуют в интересах противника.

Также Евсин указывает, что учет причин смертности от ковида скопирован с рекомендаций ВОЗ.

Ранее он разработал обстоятельную математическую модель развития эпидемии и получил результаты, что реальная эпидемия с такими параметрами не может длиться так долго. И пришел к выводу, что или официальная ковид-статистика ложная, или имеет место целый набор инфекций, совпадающих по симптомам, что позволяет записывать в ковид все подряд и "накручивать" общую статистику.

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Люди возмущены принудительной вакцинацией, - начальник ситуационного центра ЦОДД Москвы

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Теги: вакцинация, Александр Евсин, лобби



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