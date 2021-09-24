24 Сентября 2021
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Общество Свердловская область
чаеразвесочная фабрика Вогау, снос, реновация (2019) | Фото: депутат Александра Андреева

Свердловские власти определились с порядком установления границ КРТ

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев подписал постановление, определяющее перечень данных и параметров, на которые будут ссылаться эксперты при обследовании и анализе района на стадии подготовки проекта комплексного развития территории (КРТ) или как ее окрестили в регионе - "уральской реновации".

В первую очередь в документе прописано, в каких случаях решение о КРТ принимает глава города, а в каких губернатор. Также в постановлении утверждается, что собственники многоквартирных домов, которые включены в программу, могут провести общее собрание по поводу участия в КРТ их дома в течение трех месяцев со дня публикации проекта решения. Федеральный закон определяет минимальный срок проведения собраний не менее месяца;

Для исключения дома из проекта КРТ необходимо более трети жильцов, проголосовавших "против". Аналогичная схема работает и в обратную сторону. Жильцам также необходимо предоставить показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры и их доступности для жителей района. Это необходимо для того, чтобы застройщик сформировал сметную документацию для строительства не только дома, но и детских садов и школ при необходимости.

Напомним, в марте губернатор подписал закон о КРТ, а наше издание подробно изучило текст документа. В начале года жители Екатеринбурга наконец получили список первых кварталов, которые затронет комплексное развитие территории, а жители этих районов поделились с Накануне.RU своими ожиданиями и опасениями.

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Свердловские власти определились с порядком установления границ КРТ

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Теги: КРТ, реновация, Екатеринбург



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