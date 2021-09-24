Суд назначил дату нового рассмотрения дела экс-начальнику управления капстроительства Челябинска

В Челябинске на 30 сентября назначена дата заседания по новому рассмотрению уголовного дела в отношении экс-начальника управления капстроительства Челябинска Евгения Пашкова, обвиняемого в получении взятки в размере 1,3 млн рублей. Информация опубликована на сайте суда, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, 6 сентября Челябинский областной суд отменил приговор в отношении Пашкова в связи с существенными нарушениями норм уголовно-процессуального закона. Дело было направлено на новое разбирательство в суд первой инстанции в ином составе.

21 апреля 2021 года Центральный районный суд приговорил Евгения Пашкова к 8 годам в колонии строгого режима с запретом занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления на срок 5 лет. Пашков был признан виновным в получении взятки в размере 1,3 млн рублей.

По версии следствия, Пашков, в группе с бывшим главой Челябинска Евгением Тефтелевем в 2015-2019 гг. получил взятку частями в размере 2,5 млн руб. от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов, связанных со строительством объектов недвижимости на территории Челябинска.