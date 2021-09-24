В Москве обнаружены тела двух курсантов полицейской академии

В квартире на западе Москвы обнаружили тела двух курсантов полицейской академии, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, парня и девушку нашел отец погибшей. Рядом с ними был мертвый котенок.

Предположительная причина смерти — отравление. Назначена экспертиза.

Также сообщается, что к дому, где произошла трагедия, подъехали машины газовой службы, здание оцепили.

Соседи рассказали, что 10 лет назад в этой квартире произошел похожий случай. Живший в ней мужчина умер, а его сожительница стала инвалидом.

В начале сентября жительницы дома на Совхозной улице в Москве – 38-летняя женщина, ее мать и 15-летняя дочь – попали в больницу. Позже бабушка и внучка скончались, мать девочки находится в реанимации. В то же время муж пострадавшей не отравился. Женщины и девочка ели арбуз, купленный в одном из магазинов сети "Магнит".

13 сентября Роспотребнадзор огласил результаты экспертизы: в арбузе нашли следы вещества, которое используется для дезинсекции. В тот же день был задержан сотрудник частной компании, проводивший обработку в магазине.