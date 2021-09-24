Бастрыкин назвал причиной шутинга в школах и вузах влияние интернета и компьютерных игр

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС возложил ответственность за шутинг в российских школах и вузах на интернет и компьютерные игры. По его словам, у молодежи размыты нравственные ориентиры, а жестокий контент, который находится в свободном доступе, влияет на неокрепшую психику подростков.

"Основные причины этого и других подобных случаев связаны с тем, что подростки не получают достаточного уровня воспитания, культуры. Многие нравственные ценности и ориентиры у них размыты. Главным стремлением стало получение любым путем материального достатка. Интернет, телевидение, социальные сети стали таким источником воспитания, который культивирует насилие, равнодушие к проблемам сверстников, безнравственность. Детей надо вытаскивать из интернета, а не погружать их туда за бюджетные деньги", - прокомментировал глава СКР.

Председатель следкома отметил, что в интернете очень много негативного контента, который, в том числе, создают блогеры, записывающие издевательства над людьми и совершения противоправных поступков. Подростки смотрят эти видео и могут следовать дурному примеру. Даже в современных постановках и художественных фильмах, финансируемых государством, умудряются исказить классику, делая главными героями произведений тех, кто недавно открывал стрельбу в школе.

Он заявил, что из предыдущих трагедий не были сделаны выводы, и профильные органы, которые должны заниматься не только образованием, но и воспитанием молодежи, "не принимают достаточных мер по своему основному направлению деятельности".

По словам Бастрыкина, следком неоднократно призывал Минкульт, Министерство науки и высшего образования, а также Министерство просвещения к конструктивному диалогу, но безрезультатно. Александр Бастрыкин сообщил, что неоднократно предлагал активизировать работу организации "Российское движение школьников", но толком об этой организации никто и не слышал, а ее деятельность носит формальный характер

Также глава СКР возложил ответственность за шутинг на компьютерные игры - где "проблемы решаются за счет ликвидации оппонента".

Напомним, утром 20 сентября студент юридического факультета Тимур Бекмансуров, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. Шесть человек погибли, несколько пострадало. Стрелка "взяли", во время задержания он был ранен. СКР возбудил уголовное дело по факту убийства. Известно, что жертвам напавшего на вуз в Перми было от 18 до 66 лет.