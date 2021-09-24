24 Сентября 2021
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Политика За рубежом
Карлес Пучдемон (2017) | Фото: www.diver-sant.ru

Экс-главу Каталонии Пучдемона арестовали в Италии

Власти Италии арестовали бывшего главу Каталонии Карлоса Пучдемона, который скрывается от правосудия Испании.

Пучдемон был задержан по приезде в Сардинию, передает ТАСС. В Италию он прибыл в качестве евродепутата, сообщил его адвокат.

Экс-главу Каталонии задержали по постановлению Верховного суда Испании. В ближайшее время итальянские власти должны будут решить вопрос о его экстрадиции.

В марте Европарламент проголосовал за лишение депутатской неприкосновенности Пучдемона и еще двух каталонских политиков — Тони Комина и Клару Понсати.

Пучдемон возглавлял Каталонию с января 2016 года по октябрь 2017. Он бежал в Бельгию, чтобы избежать ареста за проведение референдума и одностороннее провозглашение независимости.

В 2019 году Карлес Пучдемон добровольно сдался властям Бельгии. Перед этим Верховный суд Испании вынес жесткие приговоры (от 9 до 13 лет тюрьмы) девяти лидерам движения за независимость Каталонии.

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Экс-главу Каталонии Пучдемона арестовали в Италии

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Теги: карлос пучдемон, каталония, испания



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