24 Сентября 2021
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Спорт Свердловская область
Делегация FISU в Екатеринбурге (2021) | Фото: пресс-служба Всемирных студенческих игр FISU 2023 (Универсиада-2023)

"Это просто фантастика". Делегация ФИСУ высоко оценила подготовку Екатеринбурга к Универсиаде-2023

Накануне Екатеринбург посетила делегация технического комитета ФИСУ во главе с Генеральным секретарём Эриком Сейнтроном, которая оценила подготовку уральской столицы к проведению Всемирных студенческих игр в 2023 году.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ФИСУ, инспекции предстояло обговорить подготовку инфраструктурных объектов, комфортное пребывание участников и гостей соревнований, а также художественную программу Универсиады. Помимо совещаний, где представителей делегации ознакомили с отчетами о проделанной работе, также состоялись и выездные встречи, где гости города смогли воочию увидеть спортивные объекты, подготавливаемые к Играм, а также деревню Универсиады. В пресс-службе отметили, что эксперты оценили не только общую готовность каждого объекта, но и его соответствие стандартам ФИСУ по каждому виду спорта.

Делегация FISU в Екатеринбурге(2021)|Фото: пресс-служба Всемирных студенческих игр FISU 2023 (Универсиада-2023)

"Из всех объектов, готовящихся к Играм, деревню я вижу в первый раз. Меня радуют результаты. Для спортсменов создаются самые комфортные условия. Это просто фантастика. Я думаю, что все объекты станут отличным наследием для Екатеринбурга", — отметил генеральный секретарь ФИСУ Эрик Сейнтрон.

Делегация FISU в Екатеринбурге(2021)|Фото: пресс-служба Всемирных студенческих игр FISU 2023 (Универсиада-2023)

Помимо спортивных объектов, делегация также посетила будущий Парк Игр - Исторический сквер. По итогам визита эксперты предоставят отчеты по всем аспектам организационных работ, а также дадут соответствующие рекомендации по оптимизации процесса подготовки.

Делегация FISU в Екатеринбурге(2021)|Фото: пресс-служба Всемирных студенческих игр FISU 2023 (Универсиада-2023)

Напомним, что Универсиада-2023 пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Ранее сообщалось, что стоимость объектов Универсиады составит порядка 37 миллиардов рублей. А в начале сентября в Казани представили эскизы медалей Всемирных студенческих игр.

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"Это просто фантастика". Делегация ФИСУ высоко оценила подготовку Екатеринбурга к Универсиаде-2023

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Теги: Универсиада, ФИСУ, делегация, Екатеринбург, визит



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