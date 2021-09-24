24 Сентября 2021
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Политика В бывшем СССР Украина
коллаж, турки, крымские татары, Украина (2016) | Фото: Накануне.RU

Киев перевел крымско-татарский язык на Украине на латиницу

Кабмин Украины утвердил перевод алфавита крымско-татарского языка на латиницу.

Переход на латиницу планируется завершить до 1 сентября 2025 года. До этого момента власти должны перевести на латиницу образовательный процесс на крымско-татарском языке.

Естественно, новый алфавит касается только территории Украины, на которой проживают всего несколько процентов от общей численности крымских татар, большинство из которых живут в России.

Недавно на Украине секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов снова предложил перевести и мову на латиницу. Пока эта идея не находит понимания в украинском обществе.

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Киев перевел крымско-татарский язык на Украине на латиницу

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Теги: Украина, латиница



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