Киев перевел крымско-татарский язык на Украине на латиницу

Кабмин Украины утвердил перевод алфавита крымско-татарского языка на латиницу.

Переход на латиницу планируется завершить до 1 сентября 2025 года. До этого момента власти должны перевести на латиницу образовательный процесс на крымско-татарском языке.

Естественно, новый алфавит касается только территории Украины, на которой проживают всего несколько процентов от общей численности крымских татар, большинство из которых живут в России.

Недавно на Украине секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов снова предложил перевести и мову на латиницу. Пока эта идея не находит понимания в украинском обществе.