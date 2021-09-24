СКР возбудил уголовное дело из-за смерти на Эльбрусе пяти туристов

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти пяти человек при восхождении на гору Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Дело возбуждено по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).

" 23 сентября, примерно в 10 часов утра, группа из 23 человек, состоявшая из жителей разных регионов России, начала восхождение на гору Эльбрус. На первом этапе восхождения несколько человек отказались от дальнейшего подъема и направились вниз. Оставшиеся 19 человек, несмотря на усложняющиеся погодные условия, продолжили подъем. Примерно в 14 часов начался сильный ветер и пурга, группа оказалась в условиях плохой видимости, до одного метра, и температуры ниже -20 °C. На спуске, по решению гидов, группа разделилась. Во время спуска пять человек погибли, по предварительным данным причиной их гибели стало переохлаждение. Оставшиеся граждане были эвакуированы спасателями, в настоящее время им оказывается медицинская помощь, с ними работают следователи", - говорится в сообщении пресс-службы республиканского СУ СКР.

Между тем, старший гид группы туристов Денис Алимов рассказал подробности трагического восхождения. По его мнению, резкое падение атмосферного давления могло стать причиной ухудшения погоды и состояния самих туристов.

16 участников восхождения и четверо инструкторов приблизительно в 10:00 23 сентября вышли на плато. Одной девушке стало плохо, и она решила вернуться. Вместе с инструктором она ушла на спуск, а остальные двинулась на вершину. Погода была устойчивой, но дул сильный ветер.

"Когда спускавшиеся почти достигли седловины, резко начался шторм, исчезла видимость. Я, как человек, имеющий небольшой опыт восхождений, делаю вывод, что произошло резкое падение атмосферного давления. А потом девушка, которую гид вел вниз, потеряла сознание и, не реагируя на попытки парня привести ее в чувства, умерла у него на руках. Это произошло в 11 часов", - цитирует Алимова газета "Известия".

Прождав спускавшихся до 14:00, инструктор заподозрил неладное. Тогда он вызвал ратрак и стал спускаться в одиночку. Дошел до высоты 4 800 м и, когда появилась связь, вызвал МЧС. Около 17 часов была развернута спасательная операция.

Специалист добавил, что череда проблем в горах началась с момента, когда один из участников группы сломал ногу. Пока товарищи оказывали ему помощь, ушло время, испортилась погода. Он предположил, что гиды при спуске разделили людей на быстрых и медленных, чтобы минимизировать потери: быстрые пошли вперед, медленные отставали. Быстрые во главе с Ильей Чуйковым и Антоном Никифоровым вернулись: сильно обморожены, в больницах, живы.

"Мое личное мнение, что произошел феноменальный шторм из-за падения давления. И это действительно убивает. Это не гиды убили группу. Погода и пурга — случайное стечение обстоятельств", - полагает Алимов.

Стоит отметить, что конец сентября – нетрадиционное время для покорения Эльбруса, обычно коммерческие восхождения с непрофессиональными альпинистами заканчиваются раньше из-за ухудшения погодных условий.