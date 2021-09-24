В Нижневартовске задержали мужчину, избившего врача после осмотра женщины-мусульманки

29-летний мужчина, которого подозревают в избиении нижневартовского врача Владимира Жерноклеева из-за осмотра его жены-мусульманки, задержан. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье хулиганство с применением насилия.

"По версии следствия 21 сентября 2021 года около 15.00 подозреваемый, находясь в одном из кабинетов частной медицинской клиники "А-мед" города Нижневартовск, грубо нарушая общественный порядок и используя надуманный повод о посягательстве на неприкосновенность его супруги медицинским работником, нанес не менее двух ударов в область лица врачу-дерматовенерологу, ранее осматривавшему женщину", - говорится в сообщении следкома.

Буйного супруга остановил медперсонал, а позже задержала полиция. При этом сам доктор отмечает, что раньше среди его пациенток также были и мусульманки, однако с подобными действиями со стороны их мужчин он никогда не сталкивался.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.