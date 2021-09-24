Потенциальных "школьных стрелков" будут вычислять по сочинениям с помощью ИИ

В проекте федерального бюджета на 2022-2024 года предусмотрено выделение 1,7 млрд рублей на создание софта, который позволит при помощи анализа школьных сочинений выявлять тех, кто склонен к опасному и деструктивному поведению, сообщают "Ведомости" со ссылкой на проект бюджета нацпроекта "Образование".

Расходы на создание такого ПО включены в федеральный проект "Социальная активность". В 2022 и 2023 годах они заложены на уровне 551,1 млн рублей в год, в 2024 году - на уровне 555,7 млн рублей.

Эксперты отмечают, что такой анализ даст эффект, только если речь идет о текстах на свободную, а не на заданную тему. Кроме того, есть вероятность, что программа будет выдавать случайный результат, который предстоит интерпретировать учителю или школьному психологу.

Толчком для создания проекта могли стать участившиеся случаи насилия в учебных заведениях.

Напомним, утром 20 сентября студент юридического факультета Тимур Бекмансуров, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. Шесть человек погибли, 43 пострадало. Стрелка "взяли", во время задержания он был ранен. СКР возбудил уголовное дело по факту убийства.

В Совфеде выступили против нового ужесточения законов после стрельбы в Перми. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил об отсутствии у ПГНИУ четкого алгоритма действий в экстремальных ситуациях.