В Екатеринбурге суд приговорил местного жителя к 12 годам за незаконный перевод 106,9 млн рублей в Китай

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга приговорил местного жителя Алексея Бужина к 12 годам лишения свободы за незаконные банковские операции на сумму свыше 106,9 млн руб.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по региону, осужденный занимался мошеннической деятельность с декабря 2013 года по январь 2014 года использовал расчетный счет подконтрольного юридического лица на территории РФ. За это время он успел перевести на банковские счета юридических лиц КНР в иностранной валюте сумму свыше 106,9 млн рублей. В свою очередь агенту валютного контроля - филиалу коммерческого банка Бужин предоставлял документы о проводимых им операциях, которые содержали заведомо ложные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов.

Свой срок екатеринбуржец будет отбывать в исправительной колонии общего режима. Помимо этого Бужин также должен выплатить штраф в размере 1,2 млн рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.