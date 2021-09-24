24 Сентября 2021
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КПРФ, за честные выборы (2019) | Фото: Накануне.RU

Роскомнадзор пригрозил заблокировать сайт КПРФ за анонс несанкционированных акций

Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов сообщил, что Роскомнадзор пригрозил блокировкой официального сайта партии из-за анонсов акций в Москве.

"Роскомнадзор направил в редакцию сайта ЦК КПРФ KPRF.RU уведомление о возможной блокировке сайта партии за анонсы Всероссийской акции протеста и проведения акции <…>, которая запланирована в форме встречи с депутатами Госдумы от КПРФ", - пишет Обухов в своем Telegram-канале.

Ранее коммунисты анонсировали "народные сходы" в нескольких крупных городах страны. Они требуют отмены результатов голосования на выборах в Госдуму и отмены дистанционного электронного голосования.

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Роскомнадзор пригрозил заблокировать сайт КПРФ за анонс несанкционированных акций

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Теги: роскомнадзор, упрф, блокировка, народный сход, несанкционированная акция



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