Роскомнадзор пригрозил заблокировать сайт КПРФ за анонс несанкционированных акций

Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов сообщил, что Роскомнадзор пригрозил блокировкой официального сайта партии из-за анонсов акций в Москве.

"Роскомнадзор направил в редакцию сайта ЦК КПРФ KPRF.RU уведомление о возможной блокировке сайта партии за анонсы Всероссийской акции протеста и проведения акции <…>, которая запланирована в форме встречи с депутатами Госдумы от КПРФ", - пишет Обухов в своем Telegram-канале.

Ранее коммунисты анонсировали "народные сходы" в нескольких крупных городах страны. Они требуют отмены результатов голосования на выборах в Госдуму и отмены дистанционного электронного голосования.