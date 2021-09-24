Жириновский и Зайцев отказались от мандатов депутатов думы Югры

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский и координатор Ханты-Мансийского регионального отделения ЛДПР Артем Зайцев отказались от мандатов депутатов думы Югры седьмого созыва, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного избиркома.

По закону их депутатские мандаты перешли кандидатам в составе списка партии ЛДПР: Виктору Сысуну и Александру Мещангину.

Артем Зайцев продолжит работу депутата в Тюменской областной думе.

ЛДПР на выборах в думу ХМАО набрала 14,64%, что позволило партии получить три мандата. Третий мандат у Михаила Селюкова