Жириновский и Зайцев отказались от мандатов депутатов думы Югры
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский и координатор Ханты-Мансийского регионального отделения ЛДПР Артем Зайцев отказались от мандатов депутатов думы Югры седьмого созыва, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного избиркома.
По закону их депутатские мандаты перешли кандидатам в составе списка партии ЛДПР: Виктору Сысуну и Александру Мещангину.
Артем Зайцев продолжит работу депутата в Тюменской областной думе.
ЛДПР на выборах в думу ХМАО набрала 14,64%, что позволило партии получить три мандата. Третий мандат у Михаила Селюкова