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Происшествия В России
Алексей Иванов (2019) | Фото: Пенсионный фонд России

Бывший замглавы ПФР получил четыре года колонии за взятку в 4,5 млн рублей

Суд в Москве признал бывшего первого заместителя главы Пенсионного фонда Алексея Иванова виновным в получении взятки в размере почти 4,5 млн рублей, передает ТАСС.

Другой фигурант дела — директор департамента по работе с госструктурами ООО "Техносерв менеджмент" Алексей Копейкин — признан виновным в посредничестве во взяточничестве.

Обоим назначили по четыре года в колонии строгого режима,без штрафа. Уголовные дела были рассмотрены отдельно друг друга, в закрытом режиме.

Иванов был задержан в июле 2019 года. Экс-замглавы Пенсионного фонда признал вину, раскаялся и дал показания на предполагаемых соучастников. В августе 2019 года премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил Иванова. В декабре суд арестовал имущество и счета экс-замглавы ПФР на 70 млн рублей.

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Бывший замглавы ПФР получил четыре года колонии за взятку в 4,5 млн рублей

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Теги: алексей иванов, пфр, взятка



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