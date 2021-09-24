24 Сентября 2021
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Общество В России
Настя Ивлеева (2018) | Фото:instagram.com/_agentgirl_

На травести-шоу Насти Ивлеевой написали жалобы в Генпрокуратуру и Роскомнадзор

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец написала жалобы в Генпрокуратуру и Роскомнадзор на травести-шоу популярного блогера Анастасии Ивлеевой "Королевские кобры".

Со своим шоу Ивлеева пока не гастролирует, трансвеститы выступают в московском клубе. Но Волынец возмутило, что шоу Ивлеева рекламирует в своем Instagram, крайне популярном среди молодежи.

"Из СМИ стало известно, что блогер Настя Ивлеева, с аудиторией только в социальной сети Instagram почти 19 млн человек, запускает свое танцевальное шоу «Королевские кобры», организаторами которого заявлено участие трансвеститов, выступающих в жанре дрэг-квин", - говорится в заявлении уполномоченной по правам ребенка.

Волынец рассказала Газете.Ру, что ей стали поступать массовые обращения от родителей.

"В публикациях, в том числе среди несовершеннолетних, транслируется информация, направленная на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Прошу принять меры по блокировке сайтов и иных интернет-ресурсов, транслирующих недопустимый контент, а также по недопущению выпуска шоу трансвеститов "Королевские кобры" блогера Насти Ивлеевой на телевидении и в сети", - пишет Волынец.

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На травести-шоу Насти Ивлеевой написали жалобы в Генпрокуратуру и Роскомнадзор

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Теги: анастасия ивлеева, трансвеститы, шоу, ирина волынец



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