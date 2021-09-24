Под Каменском-Уральским иномарка врезалась в фургон, перевозящий туши животных. Двое человек погибли

Сегодня около 4.00 на 102 км автодороги "Екатеринбург - Шадринск - Курган" Каменского городского округа произошло ДТП, в результате которого скончалось двое человек.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, водитель "Субару Легаси Аутбек", уроженец Курганской области 1966 г.р. направлялся в Екатеринбург вместе с двумя своими земляками, где они работали в частной охранной организации. Водитель не учел осложнение дорожных условий в связи с туманом, не выдержал безопасную дистанцию до двигающегося впереди "ГАЗ-2824NA" и допустил с ним столкновение. Фургон под управлением водителя 1985 г.р. перевозил туши животных.

В результате аварии оба пассажира иномарки - мужчины 1965 и 1968 г.р. от полученных травм скончались на месте до приезда "скорой помощи". Водитель иномарки с травмами доставлен в больницу Каменска-Уральского.

"Сотрудниками дорожной полиции установлено, что столкновение произошло в условиях недостаточной видимости. На участке трассы, где зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие, был туман", - рассказали в УГИБДД.

Из-за произошедшей трагедии движение в районе 102 км федеральной трассы "Екатеринбург - Шадринск - Курган" было временно ограничено. В настоящий момент ограничений в движении нет. По факту ДТП сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по окончании которой будет принято мотивированное решение.