24 Сентября 2021
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Происшествия Свердловская область
ДТП в Каменске-Уральском на 102 км автодороги &quot;Екатеринбург-Шадринск-Курган&quot; (2021) | Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Под Каменском-Уральским иномарка врезалась в фургон, перевозящий туши животных. Двое человек погибли

Сегодня около 4.00 на 102 км автодороги "Екатеринбург - Шадринск - Курган" Каменского городского округа произошло ДТП, в результате которого скончалось двое человек.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, водитель "Субару Легаси Аутбек", уроженец Курганской области 1966 г.р. направлялся в Екатеринбург вместе с двумя своими земляками, где они работали в частной охранной организации. Водитель не учел осложнение дорожных условий в связи с туманом, не выдержал безопасную дистанцию до двигающегося впереди "ГАЗ-2824NA" и допустил с ним столкновение. Фургон под управлением водителя 1985 г.р. перевозил туши животных.

ДТП в Каменске-Уральском на 102 км автодороги "Екатеринбург-Шадринск-Курган"(2021)|Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В результате аварии оба пассажира иномарки - мужчины 1965 и 1968 г.р. от полученных травм скончались на месте до приезда "скорой помощи". Водитель иномарки с травмами доставлен в больницу Каменска-Уральского.

ДТП в Каменске-Уральском на 102 км автодороги "Екатеринбург-Шадринск-Курган"(2021)|Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

"Сотрудниками дорожной полиции установлено, что столкновение произошло в условиях недостаточной видимости. На участке трассы, где зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие, был туман", - рассказали в УГИБДД.

Из-за произошедшей трагедии движение в районе 102 км федеральной трассы "Екатеринбург - Шадринск - Курган" было временно ограничено. В настоящий момент ограничений в движении нет. По факту ДТП сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по окончании которой будет принято мотивированное решение.

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Под Каменском-Уральским иномарка врезалась в фургон, перевозящий туши животных. Двое человек погибли

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Теги: ДТП, Каменский-Уральский, фургон, смерть



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