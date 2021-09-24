24 Сентября 2021
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Происшествия Пермский край
(2021) | Фото: СКР

Глава управления СКР по Пермскому краю мог умереть после "разноса", устроенного Бастрыкиным

Стали известны подробности того, что предшествовало смерти главы СКР по Пермскому краю Сергея Сарапульцева, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В управлении СКР по региону была проведена внеплановая проверка, а спустя неделю студент Тимур Бекмансуров напал на ПГНИУ. Председатель СКР Александр Бастрыкин провёл в Перми совещание, уточняет "Ъ-Прикамье". Знакомые Сарапульцева считают, что по факту смерти руководителя управления должно быть возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства. По мнению источников издания, в Прикамье снова прибудет проверка из Следственного комитета РФ, которая должна будет выяснить причины случившегося.

По словам источников "Ленты.ру", на совещании в региональном подразделении СКР обсуждалось расследование уголовного дела о вооруженном нападении на Пермский госуниверситет. Полковника обвинили в плохой организации расследования и несвоевременном реагировании на жалобы населения.

"В его адрес было много критики, в том числе необоснованной. По итогам встречи намекнули, чтобы готовился к увольнению" - сообщил собеседник издания.

Источник Telegram-канала "Baza" в СК отмечает, что приезд Бастрыкина в Пермь обернулся показательными казнями для многих сотрудников: некоторых работников ведомства отстранили от работы, причём не просто от расследования по делу о расстреле в университете, но и в принципе от всех дел. После этого бригада, которую привёз с собой Бастрыкин, якобы решила поднять в принципе вообще все жалобы, которые поступали на краевых следователей, начиная от обвинения якобы в коррупции до халатности. После этого по отделам в Пермском крае пошли масштабные проверки, некоторые из которых даже обернулись едва ли не обысками – кабинеты работников, по словам очевидцев событий, "перевернули верх дном".

Апофеозом стало совещание, которое Александр Бастрыкин провёл в день гибели главы СУ СКР Сарапульцева. Как отмечают источники "Baza", присутствовавшие на совещании, Бастрыкин якобы "разнёс Сарапульцева, как мальчишку". Во время разговора с главой управления Бастрыкин на глазах подчинённых, фактически, обвинил его в произошедшем в вузе, заявив, что "всему виной стала плохая работа местных следователей". Сарапульцев, по словам источников, попробовал возразить, что "следователи не имеют никакого отношения к этому делу", чем якобы привёл Бастрыкина в ещё большую ярость.

Напомним, днём 24 сентября Сергея Сарапульцева нашли мёртвым в собственной квартире. Буквально накануне трагедии Пермский край посетил глава СКР Александр Бастрыкин, который приехал в регион в связи со стрельбой в вузе. По официальной информации, глава СКР выслушал доклады о ходе расследования и дал ряд конкретных указаний. Более того, после совещания от расследования отстранили многих местных следователей.

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Глава управления СКР по Пермскому краю мог умереть после "разноса", устроенного Бастрыкиным

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Теги: Сергей Сарапульцев, СУ СКР по Пермскому краю, Александр Бастрыкин



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