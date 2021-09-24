Упавший на Камчатке Ка-27 принадлежал погрануправлению ФСБ

Вертолет Ка-27, потерпевший крушение на Камчатке принадлежал авиационному отряду пограничного управления ФСБ по Восточному Арктическому району. Об этом сообщает РИА Новости.

На борту воздушного судна находились пять человек, их ищет наземная группировка спасателей. Отмечается, что поиски проходят в труднодоступной местности на высоте более 900 метров.

Ранее сообщалось, что обломки военного вертолета Ка-27 обнаружены на северном склоне горы Острая. На место крушения допущены только сотрудники ФСБ. Машины выполняла тренировочный полет.

Напомним, несколько дней назад под Хабаровском разбился самолет Ан-26. Все члены экипажа погибли.