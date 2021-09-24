24 Сентября 2021
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Общество Свердловская область
Магазин &quot;Верный&quot; (2021) | Фото: retail.ru

В 156 магазинах "Верный" Екатеринбурга запретили продавать алкоголь

В 156 магазина торговой сети "Верный", расположенных на территории Екатеринбурга, запретили продавать алкоголь, следует из списка Федеральной службы
по регулированию алкогольного рынка.

Как сообщили Накануне.RU в областном министерстве агропромышленного комплекса и потребительского рынка, причиной послужили нарушения закона "О государственном регулировании алкогольной продукции", а именно "невыполнение определенных условий", которые были предусмотрены лицензией на розничную продажу алкогольной продукции.

В связи с этим в отношении юридического лица "Верный" - ООО "Союз святого Иоанна воина", были применены соответствующие санкции, которые будут сняты после устранения всех нарушений.

Представители торговой сети "Верный" не смогли оперативно прокомментировать Накануне.RU сложившуюся ситуацию.

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В 156 магазинах "Верный" Екатеринбурга запретили продавать алкоголь

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Теги: Верный, Екатеринбург, магазин, алкоголь, запрет, продажа



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