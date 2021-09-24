Киев приказал закрыть все школы, где не вакцинировано 80% сотрудников

Правительство Украины приняло решение закрыть все школы, где не вакцинировано 80% сотрудников. Причем запрещен даже дистанционный режим. Исключение сделано только для младших классов. Также был объявлено о скором введении обязательной ковид-вакцинации работников учебных заведений. Предлогом для очередного закрытия стал роста числа случаев ковида.

Глава Комитета по вопросам образования Рады Сергей Бабак резко раскритиковал действия властей. Он возмущен тем, что власти запретили даже дистанционку, и отмечает, что Украина может стать первой страной в мире, которая запретит дистанционное обучение.

Однако в этот раз в регионах решили не следовать вслепую указаниям Киева, поскольку норме 80% удовлетворяет лишь небольшое число школ. Например, во Львовской области таковых лишь 14%, заявили недавно в местной ОГА.

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что принято "соломоново решение": все школы в городе будут работать, но учителя должны иметь или сертификат вакцинации, или справку, что они в течение последних полугода переболели, или отрицательный ПЦР-тест. Это делается для того, чтобы снова не ломать учебный процесс. А закрыть школы можно всегда.

Мэр Ивано-Франковска, где совсем недавно были низкие показатели вакцинации, Руслан Марцинкив сообщил, что все школы и детсады города быстро достигли показателя 80% вакцинированных работников. В прошлом году он тоже критиковал Киев за решение об ужесточении карантина.

"Все школы и сады вакцинированы и работают в обычном режиме. Благодарю за понимание. Мы большие молодцы!" - написал он.

Мэр Днепропетровска Борис Филатов тоже сказал, что почти все школы быстро вакцинировались и будут работать. Те, которые нет, он закрывать не собирается, хотя и является сторонником вакцинации.

Мэр Житомира Сергей Сухомлин заявил, что в городе во всех школах уровень вакцинации превышает 80% и школы будут работать в обычном режиме.

Как пишет запрещенное на Украине издание "Страна", реальный охват вакцинацией на Украине, в том числе среди учителей, сильно не дотягивает до 80%, но в регионах решили закрыть на это глаза, понимая губительность политики бесконечных карантинов. Ведь это запустит цепную реакцию, так как по домам нужно будет распустить и родителей, а значит, придется закрывать учреждения и предприятия. Формально школы должны проверять уполномоченные лица, но все это на бумаге.

Интересно, что в 2020 году на Украине умерло на 6% больше граждан, чем годом ранее. Это в три раза меньше, чем в России.