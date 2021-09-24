24 Сентября 2021
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Общество В бывшем СССР Украина
школьные парты, пустой класс, дистанционка, дистант, каникулы, дистанционное обучение (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

Киев приказал закрыть все школы, где не вакцинировано 80% сотрудников

Правительство Украины приняло решение закрыть все школы, где не вакцинировано 80% сотрудников. Причем запрещен даже дистанционный режим. Исключение сделано только для младших классов. Также был объявлено о скором введении обязательной ковид-вакцинации работников учебных заведений. Предлогом для очередного закрытия стал роста числа случаев ковида.
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Глава Комитета по вопросам образования Рады Сергей Бабак резко раскритиковал действия властей. Он возмущен тем, что власти запретили даже дистанционку, и отмечает, что Украина может стать первой страной в мире, которая запретит дистанционное обучение.

Однако в этот раз в регионах решили не следовать вслепую указаниям Киева, поскольку норме 80% удовлетворяет лишь небольшое число школ. Например, во Львовской области таковых лишь 14%, заявили недавно в местной ОГА.

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что принято "соломоново решение": все школы в городе будут работать, но учителя должны иметь или сертификат вакцинации, или справку, что они в течение последних полугода переболели, или отрицательный ПЦР-тест. Это делается для того, чтобы снова не ломать учебный процесс. А закрыть школы можно всегда.

Мэр Ивано-Франковска, где совсем недавно были низкие показатели вакцинации, Руслан Марцинкив сообщил, что все школы и детсады города быстро достигли показателя 80% вакцинированных работников. В прошлом году он тоже критиковал Киев за решение об ужесточении карантина.

"Все школы и сады вакцинированы и работают в обычном режиме. Благодарю за понимание. Мы большие молодцы!" - написал он.

Мэр Днепропетровска Борис Филатов тоже сказал, что почти все школы быстро вакцинировались и будут работать. Те, которые нет, он закрывать не собирается, хотя и является сторонником вакцинации.

Мэр Житомира Сергей Сухомлин заявил, что в городе во всех школах уровень вакцинации превышает 80% и школы будут работать в обычном режиме.

Как пишет запрещенное на Украине издание "Страна", реальный охват вакцинацией на Украине, в том числе среди учителей, сильно не дотягивает до 80%, но в регионах решили закрыть на это глаза, понимая губительность политики бесконечных карантинов. Ведь это запустит цепную реакцию, так как по домам нужно будет распустить и родителей, а значит, придется закрывать учреждения и предприятия. Формально школы должны проверять уполномоченные лица, но все это на бумаге.

Интересно, что в 2020 году на Украине умерло на 6% больше граждан, чем годом ранее. Это в три раза меньше, чем в России.

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Киев приказал закрыть все школы, где не вакцинировано 80% сотрудников

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Теги: вакцинация, Украина, школа



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