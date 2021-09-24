Бастрыкин заявил об отсутствии в ПГНИУ алгоритма действий в экстремальных ситуациях

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил об отсутствии у Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) четкого алгоритма действий в экстремальных ситуациях, сообщает ТАСС.

По словам главы СКР, после казанской трагедии, когда 11 мая этого года Ильназ Галявиев открыл стрельбу в казанской гимназии №175, убив девять человек, руководство образовательных учреждений по всей стране было обязано усилить меры безопасности школьников, студентов и преподавателей, повсеместно внедрив системы видеонаблюдения и электронного допуска в здания, рамки металлоискателя, "тревожные кнопки", а также обеспечить комплексное взаимодействие на этом важнейшем направлении с представителями всех правоохранительных органов.

"Однако этого сделано не было", - приводит издание слова Бастрыкина.

Напомним, утром 20 сентября студент юридического факультета Тимур Бекмансуров, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. Шесть человек погибли, несколько пострадало. Стрелка "взяли", во время задержания он был ранен. СКР возбудил уголовное дело по факту убийства. Известно, что жертвам напавшего на вуз в Перми было от 18 до 66 лет.