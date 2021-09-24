24 Сентября 2021
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Общество Санкт-Петербург
Историк Олег Соколов на суде. (2020) | Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Историк-расчленитель Соколов: "Я действовал хладнокровно в момент сокрытия преступления"

Защита историка Олега Соколова, осужденного на 12,5 лет за убийство и незаконное хранение огнестрельного оружия, требует пересмотра приговора и вообще возвращения дела на повторное расследование, а также проведения повторной психиатрической экспертизы и признания наполеониста находившимся в состоянии аффекта в момент убийства. Все это выяснилось на очередном заседании апелляционного суда в четверг, следующее заседание назначено на понедельник, 27 сентября.
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В ходе прошедшего заседания Соколов и его адвокаты приводили аргументы, которые, по их мнению, должны убедить суд отправить дело на новое расследование. Адвокат Сергей Лукьянов считает, что районный суд, вынесший приговор, нарушил несколько раз порядок рассмотрения дела, также он обвиняет в нарушении УПК следователей.

Сам же Соколов ничего нового не сказал, только в очередной раз обвинял в "перерождении" свою жертву, которая, якобы, доводила его и провоцировала, а также снова назвал себя жертвой обстоятельств – до срыва его доводил конфликт с блогером Понасенковым. В какой-то момент Соколов даже расплакался. А после выступил с пламенной речью: "Она в тот день пришла, как человек-зомби, будто шла на задание. Любимый человек превратился в ведьму. Я такого никогда не видел. Анастасия после измены стала со мной жить только ради материальной выгоды. Я потерял над собой контроль после ее диких проклятий. У меня было совершенно очевидное состояние аффекта. Да, когда я пришел в себя, я хотел сокрыть преступление. Я действовал хладнокровно в момент сокрытия преступления! Я решил. Потому что я мужчина, а не амеба. Да, я действовал осмысленно! Пресса опять будет смеяться. Опять скажет - театр. Да, я ей богом поклялся. Да, в бога я не особенно верю. Я в отвагу верю, в доблестных воинов верю. Я взорвался после чудовищного потока оскорблений. Посмотрел бы я на мужчину, который бы терпел. Я докажу! Я всегда писал о героях, о доблестных людях. Я был готов за нее отдать жизнь. А меня превращают в профессора Мориарти!".

Также на процессе выступила адвокат семьи убитой аспирантки Ещенко Александра Бакшеева. Она считает, что Соколов изменял своей невесте с бывшей женой, также как и предыдущей своей девушке. Соколов это отрицает, при этом сам обвиняет Ещенко в изменах. Стоит отметить, что фактов, доказывающих измены, не приводит ни одна сторона.

Напомним, убийство произошло в начале ноября 2019-го года. Суд пришел к выводу, что Соколов в ходе бытового конфликта застрелил свою сожительницу, а затем купил ножовку и расчленил ее тело, по частям пытался избавиться от него, кидая в реку Мойку. Его задержали, когда он сам упал в воду, пытаясь утопить рюкзак с руками невесты.

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Историк-расчленитель Соколов: "Я действовал хладнокровно в момент сокрытия преступления"

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Теги: олег соколов, апелляция, приговор, убийство, расчленение



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