24 Сентября 2021
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Общество В России
суд молоток (2012) | Фото:

ФСО подала иск на 1,3 млрд рублей к застройщикам резиденции Путина

В Никулинский райсуд Москвы поступил иск Федеральной службы охраны (ФСО) к предпринимателям, осужденным за хищения при строительстве и реставрации объектов резиденции президента РФ в Ново-Огарево. Об этом сообщает ТАСС.

Спецслужба требует 1,3 миллиарда рублей с главы компании "Балтстрой" Дмитрия Сергеева, топ-менеджеров фирмы "Климат Проф" Сергея Перевалова и Александра Родионова, гендиректора "Стройфасада" Станислава Кюнера и руководителя "Стройкомплекта" Дмитрия Торчинского.

Ранее ФСО уже подавала иск к предпринимателям, однако он был снят с рассмотрения в связи с тем, что в тот момент еще не все приговоры ответчиков вступили в силу.

Как пишет "Коммерсант", после дополнительной экспертизы ФСО решила увеличить претензии к бизнесменам почти до 1,3 млрд рублей. Ранее ведомство требовало взыскать с ответчиков 1 млрд рублей.

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве резиденции президента в Ново-Огарево и об организации преступного сообщества было возбуждено весной 2017 года. Главным фигурантом дела является глава ФГУП ФСО "Атэкс" Андрей Каминов.

Также в рамках дела были задержаны экс-заместитель Каминова Станислав Кюнер, экс-гендиректор ЗАО "Стройкомплект" Дмитрий Торчинский и трое петербургских коммерсантов, субподрядчиков ФГУП "Атэкс".

Ранее Regnum обратило внимание на тот факт, что ФГУП ФСО России "Атэкс" участвовало, совместно с компанией "БалтСтрой", в большом количестве контрактов на реставрацию объектов, проходящих по линии министерства культуры. Один из таких объектов — МХТ имени А.П. Чехова в Москве.

23 июля 2020 года Мосгорсуд приговорил Кюнера к 8 годам колонии строгого режима, 8 октября на 5 лет колонии был осужден Торчинский.

В июне 2020 года Мосгорсуд приговорил к трем годам колонии и штрафу в 500 тысяч рублей другого фигуранта дела о хищениях при строительстве резиденции президента в Ново-Огарево. Предпринимателя признали виновным в хищении не менее 225 млн рублей, выделенных из бюджета для строительства дома приемов.

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ФСО подала иск на 1,3 млрд рублей к застройщикам резиденции Путина

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Теги: фсо, ново-огарево, резиденция президента, хищения



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