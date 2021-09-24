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Политика Свердловская область
Документ (2020) | Фото: Накануне.RU

Куйвашев назначил Пономарькова новым министром цифрового развития Среднего Урала

По итогам открытого конкурса, проводимого на Среднем Урале, новым министром цифрового развития и связи региона стал Михаил Пономарьков, который до этого чуть больше года занимал должность замминистра. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.

"Кандидатов на должность главы минцифры мы искали через открытый конкурс. Нам нужен был грамотный специалист в сфере IT и при этом опытный управленец. Его задача сейчас — настроить всю систему таким образом, чтобы современные цифровые сервисы были удобны и доступны всем: и бизнесу, и госструктурам, и всем уральцам. Я жду от минцифры новых подходов, идей и решений", — отметил глава региона.

Напомним, что в связи с переходом региона на централизованную модель управления процессами информатизации, а также необходимостью цифрового развития и обеспечения информационной безопасности, в марте 2021 были расширены функции департамента информатизации и связи области. В апреле этого же года был объявлен конкурс на пост главы минцифры, в рамках которого кандидаты сдавали тесты и презентовали собственные проекты.

К своим новым обязанностям Михаил Пономарьков приступит уже 27 сентября.

Пономарьков - уроженец Новосибирска, выпускник ТюмГУ по специальности "прикладная информатика в экономике". Работал по профилю в различных коммерческих организациях, в том числе занимал должность директора по развитию департамента регионального развития московской компании "Технологии проектных инвестиций". С 2020 года занимал должность заместителя директора департамента информатизации и связи Свердловской области, с 23 августа этого же года — заместителя министра цифрового развития и связи Свердловской области.

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Куйвашев назначил Пономарькова новым министром цифрового развития Среднего Урала

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Теги: Куйвашев, Пономарев, министр цифрового развития



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