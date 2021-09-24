Тюменец оказался в числе погибших во время восхождения на Эльбрус

Житель Тюмени Вячеслав Борисов погиб во время восхождения на Эльбрус. Информацию о гибели тюменца Накануне.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

Ему было 39 лет. Вместе с ним погибли еще четыре человека, в том числе жительница Екатеринбурга.

Удалось спасти 14 человек.

Напомним, что в операции по спасению также принимали участие несколько опытных горных инструкторов-гидов. По предварительным данным, группа, зарегистрированная в МЧС, уже спускалась с вершины, когда погода испортилась. Отметим, что сезон восхождений на Эльбрусе длится до начала, максимум – середины сентября, позже коммерческие восхождения обычно уже не проходят из-за риска попадания в непогоду.

Следственное управление СКР по Кабардино-Балкарии начало доследственную проверку по факту гибели участников восхождения.