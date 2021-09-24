В Челябинской области мандаты депутатов Госдумы от "ЕР" по списку получат Олег Голиков и Дмитрий Вяткин

Начальник областного госпиталя ветеранов Татьяна Василенко и спортивный директор ХК "Металлург" Сергей Гомоляко, входившие в первую тройку региональной части федерального списка "Единой России", отказались от мандатов депутатов Госдумы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения партии, Татьяна Василенко и Сергей Гомоляко продолжат работать в регионе. Они будут решать задачи по развитию возглавляемых организаций каждый на своем месте.

Ранее от мандата депутата Госдумы отказался губернатор Алексей Текслер, возглавлявший региональный список "ЕР".

Напомним, в Челябинской области после обработки 100 протоколов "Единая Россия" набирает 34,31% голосов избирателей на выборах в Госдуму. Алексей Текслер возглавлял региональную часть федерального списка "ЕР". Также в первую шестерку списка входят вице-спикер ЗСО Олег Голиков, депутат Госдумы Дмитрий Вяткин и депутат ЗСО Алексей Денисенко.

В пресс-службе партии уточнили, что мандаты будут переданы Олегу Голикову и Дмитрию Вяткину.