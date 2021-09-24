В Челябинске сотрудницу банка подозревают в хищении 1 млн рублей у клиентов

В Челябинске сотрудницу банка и ее родственника задержали по подозрению в мошенничестве, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По данным полиции, сотрудница банка изготовила фиктивную банковскую доверенность на выдачу денежных средств вкладчиков. Получателем выступил ее родственник, который по подложному документу получил в организации более 1 млн рублей, принадлежащих двум клиентам финансового учреждения. Деньги подозреваемые разделили.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемых грозит до 6 лет лишения свободы. Они находятся под подпиской о невыезде и надлежащим поведением. Причиненный ущерб потерпевшим возмещен в полном объеме.