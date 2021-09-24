24 Сентября 2021
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Происшествия Челябинская область
Уголовное дело, папка (2016) | Фото: advokatmuhin.ru

В Челябинске сотрудницу банка подозревают в хищении 1 млн рублей у клиентов

В Челябинске сотрудницу банка и ее родственника задержали по подозрению в мошенничестве, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По данным полиции, сотрудница банка изготовила фиктивную банковскую доверенность на выдачу денежных средств вкладчиков. Получателем выступил ее родственник, который по подложному документу получил в организации более 1 млн рублей, принадлежащих двум клиентам финансового учреждения. Деньги подозреваемые разделили.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемых грозит до 6 лет лишения свободы. Они находятся под подпиской о невыезде и надлежащим поведением. Причиненный ущерб потерпевшим возмещен в полном объеме.

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В Челябинске сотрудницу банка подозревают в хищении 1 млн рублей у клиентов

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Теги: мошенничество, банк, хищение,



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